بارزاني يعلق على تمديد مهام القوات الألمانية في العراق

2020/10/30 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

247 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

شكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، ألمانيا على خلفية تمديدها مهام قواتها في العراق، مبينا ان البلاد والمنطقة بحاجة إلى دعم التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وكتب بارزاني، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (30 تشرين الأول 2020): "أشكر ألمانيا على تمديد تفويض قواتها كجزء من التحالف الدولي ضد داعش في العراق".

وأضاف: "نحن نقدر مساعدة ألمانيا المستمرة لإقليم كوردستان"، مشيرا إلى انه "لا يزال العراق والمنطقة بحاجة إلى دعم التحالف الدولي لهزيمة داعش".

I thank Germany for extending its forces’ mandate as part of the global coalition against ISIS in Iraq.



We appreciate Germany’s continued assistance to the Kurdistan Region.



Iraq and the region still need the support of the global coalition to defeat ISIS.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 30, 2020

ووافق البرلمان الألماني مجددا، على تمديد مهمة جيش بلاده في العراق لمدة 15 شهرا أخرى، بعد تأييد الاغلبية في تصويت أجري بالاسم لصالح تمديد المهمة.

وستستمر مهمة الجيش الألماني حتى نهاية كانون الثاني عام 2022، وسيشارك فيها ما لا يزيد عن 500 جندي وفقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة البرلمان الألماني على تمديد المهلة لـ15 شهرا.

لكن أصبح من الممكن أن يتم تقليص القوة المشاركة في المهمة، لأن ألمانيا سحبت طائرات تورنادو الاستطلاعية.

وكانت الحكومة العراقية قد أيدت بقاء القوات على أرضها لغرض التدريب.

وتسهم ألمانيا في المهمة برادار للمجال الجوي للاكتشاف المبكر للطائرات والصواريخ، ومن المنتظر أن تكون مهمة التدريب للقوات المسلحة العراقية مستقبلا جزءا من مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحالية في العراق.

وكانت أحزاب الائتلاف الكبير في ألمانيا قد دعت في وقت سابق إلى تأييد استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق.

وقال السياسي المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في البرلمان الألماني، نيلس شميد، إن "تنظيم داعش تمت هزيمته لكنه لا يزال يشن هجمات".

وأضاف شميد، أن "ألمانيا عليها لهذا السبب أن تواصل تقديم إسهامات سياسية وعسكرية من أجل نشر الاستقرار في العراق"، لافتا إلى أن "العراق دولة محورية في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، طالب يورغن هارت، السياسي المختص بشؤون الدفاع في تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي، باستئناف المهمة إلى جانب الحكومة العراقية.

وتعد المهمة الحالية للجيش جزءا من مشاركة ألمانيا في التحالف الدولي للحرب على داعش.



وقد أيد الحزب الديمقراطي الحر تمديد المهمة، بينما رفضتها أحزاب البديل من أجل ألمانيا واليسار والخضر.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يعلق على تمديد مهام القوات الألمانية في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يعلق على تمديد مهام القوات الألمانية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).