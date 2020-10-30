2020/10/30 | 18:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدفاع ترسل قوة من الجيش إلى محافظة ديالى نائب: لا توجد أزمة مالية وإنما فساد وسوء إدارة ديالى ــ سلام الشمري رأى عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري ، إن البلاد لا تعاني أزمة مالية وإنما من الفساد وسوء الإدارة.
وقال المعموري لــ (الزمان) ، إن (العراق […]
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وقال المعموري لــ (الزمان) ، إن (العراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لا توجد أزمة مالية وإنما فساد وسوء إدارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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