2020/10/30 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع ترسل قوة من الجيش إلى محافظة ديالى نائب: لا توجد أزمة مالية وإنما فساد وسوء إدارة ديالى ــ سلام الشمري رأى عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري ، إن البلاد لا تعاني أزمة مالية وإنما من الفساد وسوء الإدارة.وقال المعموري لــ (الزمان) ، إن (العراق […]

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