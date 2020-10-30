2020/10/30 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اليوم السبت رقمياً ورشة علمية متخصّصة بالتربية الإعلامية بغداد – فائز جواد دعت جمعية العلاقات العامة /ابرا اساتذة التربية الإعلامية والرقمية في العراق للمشاركة في الورشة العلمية التخصصية – التحديات والافاق، وذلك من أجل تلاقي الأفكار والخبرات الأكاديمية، والمهنية في مجال التربية الإعلامية والرقمية بين الأساتذة، والمختصين بالإعلام الرقمي، ستُعقد الورشة العلمية التخصصية اليوم […]

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