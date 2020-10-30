2020/10/30 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفار يكشف عن أعداد مزدوجي الرواتب ويحذّر من طباعة عملة جديدة مجلس النواب يطالب الحكومة ببيانات رقمية توضّح آلية الإنفاق وحجم العجز بغداد – الزمان طالب مجلس النواب ،الحكومة ببيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي.وذكر بيان للمجلس تلقته (الزمان) امس ان (النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ترأس اجتماعا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يطالب الحكومة ببيانات رقمية توضّح آلية الإنفاق وحجم العجز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يطالب الحكومة ببيانات رقمية توضّح آلية الإنفاق وحجم العجز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).