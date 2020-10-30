2020/10/30 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – انتهت مباراة الزوراء والنفط، التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز بالتعادل بهدف لكل فريق.



افتتح محمد داوود لاعب النفط التسجيل في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1-0.



وشهدت نهاية الشوط الأول أحداثا مثيرة بطرد ضرغام إسماعيل من الزوراء في الدقيقة 42، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



تعادل مثير بين الزوراء والنفط وكالة الصحافة المستقلة.

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