نادي النجف يصدر بياناً بشأن مباراته امام نفط الوسط

2020/10/30 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اصدر نادي النجف الرياضي، بياناً رسمياً بشأن مباراته مع نفط الوسط في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “تواجد فريقنا الكروي بملعب المباراة بالوقت المحدد وحضور لقوة أمن الملاعب وتهيئة الملعب وفق كل متطلبات وشروط مسابقة الدوري موثقة بتغطية إعلامية من قبل القنوات الفضائية المصرح لها بدخول الملاعب التي تقام عليها مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2020/2021”.

واضاف ان “كل ما تقدم هو نتاج تحضيرات كبيرة إدارية وفنية استمرت لأيام استعدادا لاستضافة نادي نفط الوسط في مباراة تم إقرارها ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري”.

وتابع “للاسف كل هذه الجهود غيبت بمكالمة هاتفية من المسابقات قبل 17 ساعة فقط من موعد انطلاق المباراة فحواها ان ملعبكم غير مرخص وهو قرار وفق كل المعطيات المعروفة يعد غير منطقي على الإطلاق ويجب نقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي الأمر الذي رفضته إدارة النادي بشكل قطعي وقررت التواجد وفق الموعد المحدد ضمن منهاج لجنة المسابقات”، مشيراً الى ان “قرار التطبيعية أضر بنادينا”.

وكان من المفترض ان يتواجه الفريقان اليوم على ملعب النجف، لكن التطبيعية قررت، امس، تأجيل المواجهة الى يوم غد واقامتها على ملعب كربلاء الدولي.



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