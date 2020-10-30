مصرع وإصابة 124 شخصاً في زلزال بحر ايجه

2020/10/30 | 18:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]هز زلزال قوي، يوم الجمعة، منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

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