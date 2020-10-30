عقوبات أميركية جديدة على كيانات ذات صلة بصناعة النفط في إيران

2020/10/30 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالإضافة إلى ذلك، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ثماني كيانات بسبب تورطها في بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية وشرائها بوساطة من شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة، وهي كيان أمريكي مدرج على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846.

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