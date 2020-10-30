زلزال تركيا.. إرتفاع الضحايا الى 6 قتلى وأكثر من 200 جريح

2020/10/30 | 18:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا ولاية أزمير غرب تركيا الى 6 قتلى و202 مصاب جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

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