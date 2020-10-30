 وزير خارجية فنزويلا: يمكننا شراء أسلحة بشكل قانوني من إيران إذا لزم الأمر

2020/10/30 | 18:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد وزير خارجية فنزويلا، خورخي أرياسا، إن بلاده يمكنها شراء أسلحة بشكل قانوني من إيران إذا لزم الأمر، في إشارة إلى رفع الحظر التسليحي المفروض على طهران.

وقال الوزير في تصريح نشرته وكالة “فارس”: “ستستمر كراكاس في إقامة علاقات شاملة مع طهران في مختلف المجالات مثل التجارة والطاقة والتعاون في الزراعة وتربية الماشية وصناعات السيارات والصناعات العسكرية، التي تعود إلى فترة رئاسة هوغو تشافيز وتزايدت خلال رئاسة نيكولاس مادورو”.

وأضاف آرياسا: “في مجال التعاون العسكري الفني، فإن شراء الأسلحة من إيران ممكن تمامًا.



لا يوجد حاليا تبادل بين البلدين في هذا الصدد، ولكن سيتم تقييم هذا الاحتمال”.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد صرح يوم الأربعاء، أن بلاده لم تشتر صواريخ من إيران، وقال أيضا إن شراء صاروخ من إيران يعتبر “فكرة جيدة جدا”.

وأكدت الحكومة الإيرانية أن “رفع الحظر التسليحي عن إيران، إنجازا مهما على الساحة الدولية”، موضحة أن “سياسة إيران الصائبة بالبقاء في الاتفاق النووي قد أثمرت اليوم”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، فی مؤتمر صحفي: “لقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة إنجازا كبيرا للحكومة على الساحة الدولية وهو رفع الحظر التسليحي، وهذا الإنجاز نابع من أحقية إيران ومن صمود ومقاومة الشعب الإيراني، رغم كل ضغوط أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما الإفليميين”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.انتهى 25

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