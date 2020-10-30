الزوراء والنفط يكتفيان بنقطة التعادل

2020/10/30 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ تعادلا فريقا الزوراء والنفط في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في استاد الشعب الدولي لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.وسجل للنفط محمد داود الدقيقة 39 وعادل للزوراء علاء عبد الزهرة دقيقة 51وشهدت المباراة حماسا من الطرفين حيث شغل النفط دفاعات الزوراء بفضل الهجمات المرتدة التي نجح في تطبيقها كل من محمد داود ووليد كريم وبفضل انطلاقات مصطفى حسين، بينما مال الزوراء إلى اللعب الجماعي وكاد أن يسجل حسين علي من تسديدة مرت بجوار القائم، ورأسية لعلاء عبد الزهرة علت العارضة، فيما استغل محمد داود ارتباك دفاع الزوراء ليخطف الكرة التي حاول مدافع الزوراء مصطفى حسين إبعادها لكنها اصطدت بقدم محمد داود واستقرت في الشباك ليتقدم النفط في الدقيقة 39 من المباراة، وزادت معاناة الزوراء بعد طرد المدافع ضرغام اسماعيل الذي عرقل محمد داود المنفرد في المرمى، لكن مدافع النفط احمد عبد الرضا هو الأخر تعرض للطرد قبل نهاية الشوط الأول لتلقيه بطاقة صفراء ثانية وينتهي الشوط الأول بتقدم النفط بهدف دون رد.وبالشوط الثاني دخل الزوراء ضاغطا بقوة على مرمى النفط وكاد أن يسجل مهدي كامل لولا أن كرته اصطدت بالمدافع وانحرف مسارها، وفي الدقيقة 51 تمكن علاء عبد الزهرة وبخبرته العالية استثمار الكرة العرضية لينبري لها برأسية مسجلا هدف التعديل، واستمر الزوراء بأسلوبه الهجومي فيما حافظ النفط على خطورته بالهجوم المرتد وكاد أن يسجل محمد داود من هجمة مرتدة لولا براعة الحارس جلال حسن الذي أنقذ مرماه، ورد عليه مهدي كامل بتسديدة علت العراضة، فيما ردت عارضة النفط لرأسية علاء عبد الزهرة، واضاع وليد كريم فرصة للنفط بعد أن فضل التمثيل، الزوراء اضاع كرة للبديل محمد رضا جليل تمكن الحارس مصطفى سعدون من انتقادها لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.ورفع الزوراء رصيده للنقطة الثانية فيما رفع النفط رصيده للنقطة الرابعة./انتهى

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