جمال المحمداوي ينتقد تمرير قانون أسس تعادل الشهادات ويؤكد انه يخالف الرصانة العلمية

2020/10/30 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أنتقد عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، تمرير قانون أسس تعادل الشهادات التي أقره مجلس النواب مؤخرا، مؤكدا أنه لم يصوت لصالح هذا القانون لأنه يخالف الرصانة العلمية للشهادات العليا.



وقال المحمداوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن تمرير اي قانون في مجلس النواب يحتاج إلى استشارات الجهات التنفيذية التي يجب الأخذ برأيها أو الاستئناس به، لأنها الجهة التنفيذية التي تقوم بتطبيقه، لكن هذا القانون مرر دون الأخذ برأي وزارة التعليم العالي أو الأخذ بملاحظاتها".وأضاف:" ان من الملاحظات الجوهرية التي نقدمها على هذا القانون إلغاء فقرة التأكد من متطلبات الاطروحة من دراسة الدكتوراه ".



وتابع:" أن القانون استثنى ايضا فئات كبيرة جدا من اسس تقييم وتعادل الشهادات منهم الوزراء والنواب والدرجات الخاصة ومنحهم حق الحصول على إجازة دراسية".وأشار الى"ان القانون اعترف بالشهادات عن طريق المراسلة وقلل فترة الاقامة المطلوبة للدراسة الى 4 اشهر غير متصلة ".



وانتقد المحمداوي اكتفاء القانون الجديد بمصادقة الملحقية الثقافية على الشهادة بدون الحاجة لمصادقة وزارة الخارجية من البلد المانح.ودعا المحمداوي إلى:" الأخذ بتعديل التعليمات الخاصة الصادرة من وزارة التعليم العالي بهذا الشأن لانها كافية وتتيح تعميق مجال دراسة القانون وعرضه على النقاشات العلمية والاختصاصية"./انتهى7

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