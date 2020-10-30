تطورات عملية شمال المقدادية.. الحشد يؤمن 25 كم بعدة مناطق

2020/10/30 | 18:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي، الجمعة، عن تطورات العملية الأمنية الجارية شمال المقدادية....

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