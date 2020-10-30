النفط يحرج الزوراء بالتعادل في الممتاز

2020/10/30 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تمكن فريق النفط اليوم الجمعة ( 30 تشرين الاول 2020) من ايقاع الحرج بالزوراء والخروج بنتيجة التعادل 1-1، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول شهد افضلية للزوراء، في الضغط على مرمى النفط الذي أعتمد على التراجع الدفاعي مع الارتداد في هجمات سريعة، وعلى عكس المجريات تمكن النفط ومن هجمة مرتدة وخطأ مشترك بين مصطفى محمد والحارس الزورائي جلال حسن، تسجيل هدف التقدم بواسطة محمد داوود عند الدقيقة 39، وزادت معاناة الزوراء عند الدقيقة 41 بعد طرد مدافعه ضرغام اسماعيل، ليكمل فريقه المباراة بنقص عددي، وجرى على النفط ماجرى للزوراء بطرد مدافعه احمد عبد الرضا عند الدقية 45+2، لينتهي الشوط الاول نفطي 1- صفر.

ومع بداية الشوط الثاني إشتد اللقاء وكان للزوراء صولات هجومية هددت المرمى النفطي، ليعلن علاء عبد الزهرة عن هدف التعادل عند الدقيقة 51، واستمرت الافضلية الزورائية حتى نهاية اللقاء والخروج بنتيجة التعادل 1-1.

وكان الزوراء قد خرج من الجولة الاولى متعادلا مع الشرطة، فيما فاز النفط على الصناعات بنفس الجولة.

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