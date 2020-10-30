نائب عن ديالى يقود جهوداً برلمانية لتخصص ميزانية مستقلة للاستخبارات في موازنة 2021

2020/10/30 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، الجمعة، 30 تشرين الأول، 2020، أنه يقود جهودا برلمانية لتخصص ميزانية مستقلة للاستخبارات في موازنة 2021.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معركة العراق مع الإرهاب استخبارية وجمع معلومات في نطاقها الاكبر خاصة وأن خلايا داعش لم تعد تسيطر على أي منطقة في البلاد، لأنها باتت تعتمد على اسلوب الخلايا النائمة التي تضرب اهداف محددة ثم تتوارى عن الانظار".

واضاف أن "الاستخبارات في العراق دعمها محدود رغم انها تمثل سلاح بالغ الاهمية في انهاء ما تبقى من خلايا داعش وكشف اوكارها واعتقال قادتها"، مبينا أنه "يقود حراكا نيابيا من اجل تحديد ميزانية مستقلة لها في موازنة 2021 وتعزيز قدراتها البشرية".

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