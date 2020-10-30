الموقف الوبائي في الاردن : يسجل 3921 اصابة و32 وفاة بكورونا

2020/10/30 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت رئاسة الوزراء في الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن ، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الجمعة 30 تشرين الأول 2020، تسجيل 3921 إصابة و32 وفاة بفيروس كورونا.



وجاءت الإصابات والشفاء والفحوصات على النحو التالي : • سُجِّلت (3921) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي: – […]

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