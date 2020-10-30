نائب: قانون أسس تعادل الشهادات يخالف الرصانة العلمية

2020/10/30 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنتقد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، اليوم الجمعة، تمرير قانون أسس تعادل الشهادات التي أقره مجلس النواب مؤخرا، فيما أكد أنه يخالف الرصانة العلمية للشهادات العليا.





وقال المحمداوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “تمرير اي قانون في مجلس النواب يحتاج إلى استشارات الجهات التنفيذية التي يجب الأخذ برأيها أو الاستئناس به، لأنها الجهة التنفيذية التي تقوم بتطبيقه، لكن هذا القانون مرر دون الأخذ برأي وزارة التعليم العالي أو الأخذ بملاحظاتها”، مبينا ان “من الملاحظات الجوهرية التي نقدمها على هذا القانون إلغاءه فقرة التأكد من متطلبات الاطروحة من دراسة الدكتوراه”.





واضاف المحمداوي، أن” القانون استثنى فئات كبيرة جدا من اسس تقييم وتعادل الشهادات منهم الوزراء والنواب والدرجات الخاصة ومنحهم حق الحصول على إجازة دراسية “، مشيرا الى ان “القانون اعترف بالشهادات عن طريق المراسلة وقلل فترة الاقامة المطلوبة للدراسة الى 4 اشهر غير متصلة “.





وانتقد، “اكتفاء القانون الجديد بمصادقة الملحقية الثقافية على الشهادة بدون الحاجة لمصادقة وزارة الخارجية من البلد المانح”، داعيا الى “الأخذ بتعديل التعليمات الخاصة الصادرة من وزارة التعليم العالي بهذا الشأن لانها كافية وتتيح تعميق مجال لدراسة القانون وعرضه على النقاشات العلمية والاختصاصية”.

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