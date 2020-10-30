من هو الشاب التونسى “إبراهيم العويساوي” منفذ الهجوم الإرهابى فى مدينة نيس الفرنسية ؟

2020/10/30 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ شهدت مدينة نيس الفرنسية ، صباح أمس الخميس ، حادث إرهابى جديد ، بعد قرابة أسبوعين على واقعة ذبح أستاذ التاريخ صامويل باتي ، حيث أقدم شاب تونسي ، بقطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين ، بالقرب من كنيسة نوتردام ، مستخدماً السلاح الأبيض ، وسط تأكيدات رئيس بلدية بأن منفذ الهجوم […]

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