الأردن يستمر بتسجيل معدلات مرتفعة لإصابات الفيروس

2020/10/30 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار عدوى الفيروس في البلاد.



وأكدت الوزارة في بيان تابعه "ناس"، (30 تشرين الاول 2020)، تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 69306 حالات، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 772 حالة.

يذكر أن مسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، كان أكد اليوم الجمعة أنه تم استيراد 235 ألف جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية خلال العام الجاري.

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