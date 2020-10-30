إدارة الجوية توضح موقفها من منع حمادي أحمد من اللعب وتفاتح الكاس

2020/10/30 | 19:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي موقفها من موضوع منع قائد الفريق {حمادي أحمد} من اللعب، بالقرار الصادر من الهيئة التطبيعية والتي خيرت فيه اللاعب أما اللعب أو العمل الإداري.

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