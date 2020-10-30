2020/10/30 | 19:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قتل 6 أشخاص على الأقل وفقد 35 آخرون اليوم الجمعة، إثر انهيارات طينية أعقبت تساقطا كثيفا للأمطار شمال سان سلفادور، عاصمة السلفادور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيارات طينية في السلفادور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيارات طينية في السلفادور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).