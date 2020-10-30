اعتقال 3 من ارهابي داعش بعملية دهم وتفتيش في الانبار

2020/10/30 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،الجمعة، عن اعتقال 3 من ابرز عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار .

وقال كسار في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت اقضية الفلوجة والرمادي والقائم تمكنت من خلالها من اعتقال 3 من ابرز خلايا ارهابي داعش “.

واضاف ان” القوات الامنية طوقت مكان تواجد الارهابيين بصورة مفاجئة ما دعاهم الى الاستسلام دون وقوع أي مقاومة تذكر”.

موضحا ان”.



القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم ، مؤكدا ان المعتقلين شاركوا في مهاجمة القوات الامنية اثناء عمليات تحرير مدن الانبار “.



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