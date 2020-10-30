التوزيع الجغرافي لأكثر من 450 اصابة جديدة بكورونا في جانب الكرخ

2020/10/30 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:

عدد الاصابات 470 موزعة كالآتي:

أبو دشير -----------4أبو غريب ----------34الإسكان------------1الاعلام------------25البياع-------------6التاجي------------9التاجيات-----------1الحرية------------27الخطيب-----------1الدورة------------58الدولعي-----------3الرحمانية ----------2السيدية -----------16الشالجية-----------1الشعلة------------34الطارمية-----------10العامرية------------6العطيفية -----------5العلاوي------------1الغزالية------------12القادسية-----------14الكاظمية -----------26المحمودية---------33المنصور -----------31المواصلات---------1الوشاش------------2اليرموك------------5جكوك-------------1حي الجامعة--------4حي الجهاد---------21حي الخضراء--------7حي العامل---------35حي العدل ----------16شارع حيفا----------1كرادة مريم----------1سكنة جانب الرصافة -----13محافظة البصرة---------1محافظة ذي قار ---------1محافظة بابل -----------1

الشفاء:603الوفيات:2

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