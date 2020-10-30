في اعلى حصيلة خلال يوم.. الأردن يسجل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/30 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار عدوى الفيروس في البلاد.

وأكدت الوزارة تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 69306 حالات، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 772 حالة.

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