العثور على 25 عبوة ناسفة لداعش‬ في قضاء داقوق

2020/10/30 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن اللواء يحيى رسول الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة، عن العثور على 25 عبوة ناسفة لعصابات ‫داعش‬ الإرهابية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.



وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ‫#كركوك‬ وبالتنسيق مع مفارز أمنية مشتركة من العثور على 25 عبوة ناسفة تابعة الى عصابات ‫#داعش‬ الإرهابية، كانت مدفونة بأرض زراعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، حيث تمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر"./انتهى7

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