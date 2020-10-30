الجبهة التركمانية تؤكد رفضها لقانون معادلة الشهادات ..وتطالب باعادة صياغته والتصويت عليه مجددا

2020/10/30 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت الجبهة التركمانية العراقية رفضها لقانون معادلة الشهادات في العراق .وقال رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان البرلمان كان الاجدر به اخذ رأي وزارة التعليم قبل التصويت على هذا القانون لان العلم ورصانة المؤسسات التعليمة والحفاظ على القيم العليا للشهادات وتاريخ التعليم في العراق اهم من المصالح السياسية والفئوية والاهتمامات الخاصة، داعيا البرلمان لاعادة النظر بالقانون حماية للتعليم وتاريخ العراق في مكانة التعليم".وأكد:" ان القانون بحاجة لصياغة علمية جديدة لان القانون ربما صيغ بشكل سريع ،واحدى فقراته كانت تتعامل بايجابيه فيما يخص مدة الستة اشهر المقاطعة بين دول الخارج والعراق بسبب جائحة كورونا التي ممكن اعتمادها ،اما باقي الفقرات لا بد استنادها لرأي التعليم العالي واكاديميين ومختصين ونجد من الاجدر اعادة النظر بالقانون حفاظا على رصانة المؤسسات التعليمية في البلد"./انتهى7

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