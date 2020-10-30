2020/10/30 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري 4كان من نتائج حرب السويس، أن التيار القوميّ استمد قوة كبيرة، تجلّت في الجيش.



التجاذبات كانت محتدمة بين ذلك التيار والمجموعة اليسارية، بقيادة عفيف البزري رئيس الأركان.



وقد تمت إجراءات أخيراً، لعدم حصول الصدام؛ من ذلك تسريح البعض من الضباط أو نقلهم لمراكز غير حساسة.



معلّم جمّو السابق، الزعيم بكري، أُبعد إلى موسكو كملحق عسكريّ في السفارة السورية.



في أول زيارة لها للوطن عقبَ انتقالها للعاصمة السوف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل السادس عشر - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل السادس عشر - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).