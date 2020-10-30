2020/10/30 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام 1/تركياوفرنسا فرنسا وتركيا بلدان عِلمانيان، كلاهما ينتميان إلى منظمة حلف الشمال الأطلسي العسكري (الناتو)،تسعى تركيا جاهدة للانضمام للاتحاد الأوروبي إلى جانب فرنسا، كلا البلدين يقيمان علاقة شراكة واستراتيجيه وعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية ،على غرار فرنسا فإن تركيا هي أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان الصهيوني وأقامت معه علاقة دبلوماسية ويبلغ حجم التجارة إلى 3.5 مليار دولار بين البلدين ، و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا وتركيا والإرهاب - الهيموت عبدالسلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا وتركيا والإرهاب - الهيموت عبدالسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).