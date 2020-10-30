قدسية الحشد الشعبي تحت المجهر - عصمت موجد الشعلان

2020/10/30 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان من الوسائل التي يستعملها النظام الدكتاتوري او الحاكم الجائر للسيطرة على الشعب وقيادته ، استعمال وسيلة الترغيب والترهيب، عرض خيارين للمواطن ، خيار الحصول على امتيازات مادية كالتوظيف مثلا او اعطائة قطعة ارض او منزل واذا لم يمتثل لأمر الحاكم يسجن ويعذب او يصفى بطرق وحشية مختلفة، وحاكم مستبد آخر يستعمل وسيلة ثالثة وهي وسيلة الدين وبانه خليفة الله في الارض وظله ويقوم بتطبيق شرائع الله ولا يحق لاحد مح ......





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