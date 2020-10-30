المالية: لا خيار سوى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي حتى نهاية 2020

2020/10/30 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت وزارة المالية عن أزمة رواتب شهر تشرين الأول الجديدة، مؤكدة في بيان أن الإيرادات غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للدولة والمؤسسات.

وقالت المالية في بيان إن العائدات النفطية خلال الشهر الواحد تقل عن خمسين بالمئة من النفقات الجارية للحكومة، مشيرة إلى أن جميع الخيارات الأخرى مثل زيادة الإيرادات من الگمارك أو الضرائب أو الجبايات من قطاع الكهرباء غير ممكنة على المدى القصير، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض عن النقص في عائدات النفط بالنظر إلى الهيكل المُعتمد في الاقتصاد العراقي منذ عقود.

وحسمت الوزارة الجدل بشأن اللجوء إلى قرار الاقتراض الداخلي، قائلة إنه لا خيار أمامها سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية حتى نهاية عام عشرين عشرين الحالي.

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