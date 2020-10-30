ساحة الحبوبي تجدد الولاء لانتفاضة تشرين ودماء الشهداء وتمتلئ بالمتظاهرين

2020/10/30 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد العشرات من متظاهري ساحة الحبوبي مركز الاحتجاج في الناصرية الولاء لانتفاضة تشرين ومطالبها الحقة.

وتجمهر العشرات من المتظاهرين في ساحة الحبوبي للتأكيد على ضرورة تنفيذ مطالب انتفاضة تشرين المتمثلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن سطوة السلاح والمالي السياسي فضلا عن تعديل فقرات الدستور العراقي والكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

ورفع المتظاهرون لافتات خطت عليها عبارات تُعلن التأييد الكامل للانتفاضة ومطالبها، فيما قال بعض المحتجين أن هذه التظاهرة تأتي في إطار المشاركات الأسبوعية لزيادة زخم الحراك الشعبي.

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