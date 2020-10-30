2020/10/30 | 19:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- خصصت السفارة العراقية في تركيا رقم الطوارىء (05368787900) لابناء الجالية في حال الحاجة للمساعدة بعد زلزال إزمير.



وأعلنت وكالة الاناضول التركية ، عن زلزال جديد ضرب مساء الجمعة بحر ايجة قبالة سواحل آيدن التركية.



وقالت الوكالة ان قوة الزلزال الجديد بلغت 5.1 درجة.



وفي وقت سابق أعلنت السلطات التركية عن مقتل 4 أشخاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد زلزال ازمير..



السفارة العراقية في تركيا تخصص رقم الطوارىء في حال الحاجة للمساعدة وكالة الصحافة المستقلة.

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