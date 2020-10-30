2020/10/30 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تصدر بياناً بشأن تأخير دفع مستحقات الشهر الجاري أزمة تأخير الرواتب تتجدّد والموظف يدفع ثمن مماطلة تمرير قانون الإقتراض بغداد – قصي منذر كشف خبير اقتصادي عن قرب تشكيل تحالف مالي دولي ، بالتنسيق مع البنك وصندوق النقد الدوليين ، لدعم العراق في مواجهة العجز الاقتصادي الدائم والمستمر.وقال الخبير عماد الحرش التميمي ان […]

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