2020/10/30 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشفاء يقترب من الإصابات وبغداد والإقليم يتصدّران موقف كورونا بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 2878 اصابة بكورونا مقابل شفاء 2855 حالة وبواقع وفيات 47 حالة ، ضمن احصائية الموقف الوبائي ليوم امس الجمعة .واشار موقف الوزارة الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى انه (تم فحص 16265 في عموم مختبرات العراق ، […]

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