2020/10/30 | 19:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساكو يحذّر من المساس بالمعتقدات و الحقوقيون العرب يرفضون الإساءة للإسلام البارزاني والوقف السني يستنكران قتل فرنسيين قرب كنيسة نيس بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن دان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني حادثة قتل ثلاثة فرنسيين عزل قرب كنيسة في مدينة نيس.وقال البارزاني في تغريدة على منصة تويتر (أدين العمل الإرهابي ضد المدنيين […]

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