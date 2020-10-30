كورونا ” تنهش ” في الاردن بتسجيل اعلى حصيلة إصابات يومية

2020/10/30 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سجل الأردن الجمعة ، 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب الموجز اليومي لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



وتعتبر هذه الحصيلة اكبر حصيلة يومية بالفيروس منذ بدء ظهور الجائحة في اذار الماضي.



يذكر ان الأردن سجل الأسبوع الماضي 18944 إصابة بفيروس كورونا ، في اكبر حصيلة أسبوعية.

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