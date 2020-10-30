السفارة العراقية في تركيا تصدر بيانا بشأن حادث زلزال إزمير

2020/10/30 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن سفير العراق لدى تركيا، حسن الجنابي، الجمعة، عن تعاطفه مع الشعب التركي اثر محنة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير، داعيا أبناء الجالية العراقية في منطقة الزلزال إلى الاتصال برقم الطوارىء في حال الحاجة لأي ظرف.

وقال الجنابي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (30 تشرين الأول 2020): "كل التضامن مع الشعب التركي الصديق اثر محنة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير الساحلية ومحيطها".

وأضاف، انه "وبهذه المناسبة نعبر عن تعاطفنا الإنساني الصادق مع الضحايا وعوائلهم وعن ايماننا بأن تركيا قادرة على تجاوز آثار هذا الحادث الأليم بسرعة".

وتابع الجنابي، "كما نتمنى السلامة لأبناء الجالية العراقية في منطقة الزلزال راجين الإتصال على رقم الطوارىء ادناه في حال الحاجة اليه تحت أي ظرف (05368787900)".

وضرب زلزال قوي، الجمعة، بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، ولاية إزمير غربي تركيا، ما تسبب بانهيار مباني عدة، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية فيها.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان اليوم، (30 تشرين الأول 2020)، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بلدية إزمير، تلقي بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

من جهته، أشار وزير الداخلية التركي إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.

إلى ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".

وأضاف أردوغان: "نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير".

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