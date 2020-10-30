إجتماع بين ممثلي المكونات وقسد في سوريا

2020/10/30 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم عقد يوم امس الخميس 2020/10/29 إجتماع في شمال شرق سوريا حضره 25 شخصية من العشائر العربية والشخصيات الكردية والمسيحية والايزيدية حول الوضع العام للمناطق الخاضعة لسيطرة القسد ضمن مناطق الإدارة الذاتية.وقال ممثل الايزيديين في الاجتماع الصحفي “جابر جندو” في حديثه لــ “ايزيدي24”، “مثل هذه الاجتماعات مهمة، حيث تم طرح الكثير …

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