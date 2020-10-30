2020/10/30 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نعت نقابة الأطباء الأردنية ، 5 أطباء توفاهم الله اثناء اداء واجبهم المهني.



وقال النقابة عبر صفحاتها على مواقع التواصل : نقابة الاطباء الاردنية تنعى للوطن بمزيد من الحزن والأسى ثلة من اعضائها من شهداء العمل والواجب، الذين ارتقوا اثناء اداء واجبهم المهني وكان اخرهم في هذه الايام: الزميل الدكتور حميد ابو عبيلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل 5 من كبار الأطباء في الأردن أثناء تأدية الواجب وكالة الصحافة المستقلة.

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