الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية ” الخيلانية” في ديالى 

2020/10/30 | 19:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلن مسؤول قسم العمليات في محور قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي امجد احمد، الجمعة، عن نتائج عملية الخيلانية العسكرية.وقال احمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية الخيلانية العسكرية في قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) حققت العديد من الاهداف المهمة ابرزها تمشيط 25كم من البساتين والاراضي ورفع عبوات ناسفة وتدمير مضافات بعضها تحت الارض”.واضاف احمد،ان” العملية مستمرة وجاري تحقيق الاهداف المرسومة لها من قبل قيادة الحشد الشعبي في محور ديالى مؤكدا بان طيران الجيش دمر العديد من الاهداف خلال العملية مكدا بان تمشيط البساتين والاراضي في الخيلانية امر ليس سهل في ضل تعقيدات التضاريس الا ان الحشد الشعبي نجح في تجاوزها”.وكانت قوات الحشد الشعبي والجيش انطلقت من محوريين رئيسين لتعقب داعش في حوض الخيلانية شمال قضاء المقدادية”.انتهى 25 ف

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