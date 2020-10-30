نادي النجف يصدر بياناً بشأن مباراته امام نفط الوسط

2020/10/30 | 19:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اصدر نادي النجف الرياضي، بياناً رسمياً بشأن مباراته مع نفط الوسط في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بكرة القدم.

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