2020/10/30 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على المجموعة الإرهابية التي فجرت جزيرة الرمادي وكالة الصحافة المستقلة.

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