زلزال ثانٍ بقوة 5.1 درجة في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدين التركية

2020/10/30 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ،اليوم الجمعة، حدوث زلزال ثان بقوة 5.1 درجات في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية آيدن، غربي البلاد.

وقالت الإدارة " عبر موقعها الإلكتروني، إن "زلزالا ثانيا بقوة 5.1 درجات وقع قرب قضاء "قوش أداسي" في آيدن".

وأضافت أن "الزلزال وقع على عمق 7.73 كيلومترات، ومسافة 20.3 كيلومترا عن "قوش أداسي".

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا ".

المصدر : الأناضول

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