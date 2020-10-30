زلزال ثانٍ يضرب تركيا

2020/10/30 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت السلطات التركية، أن زلزالا ثانيا وقع مساء اليوم الجمعة في بحر إيجه قبالة سواحل غرب البلاد.



وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، (30 تشرين الاول 2020)، أن الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا.

وأعلنت السلطات التركية، الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال أول بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، (30 تشرين الاول 2020)، بأن الزلزال أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الأولية.

وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر "تويتر": "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير".

وأضاف: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وتحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال اللازمة".

وأفادت هيئة رصد الزلازل التركية بأنها سجلت 21 هزة أرضية ارتدادية على الأقل، بينما أكدت السلطات اليونانية أن الزلزال تم الشعور به كذلك في أراضي اليونان.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، حدوث 6 هزات ارتدادية في بحر إيجة، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير ظهر الجمعة.

وأفادت "آفاد" في بيان بأن الهزات الارتدادية في المنطقة تراوحت شدتها بين 4.1 و4.8 درجات، إثر زلزال إزمير، الذي بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر.

من جانبه، أكد وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، في تصريح صحفي، أنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق المواصلات والاتصالات بإزمير جراء الزلزال.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

كما شعر السكان بالزلزال في ولايات إسطنبول، وبورصة، وباليكسير، وجناق قلعة، ويالوفا، وأسكي شهير، وكوتاهية، وبيلاجيك غربي البلاد.

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