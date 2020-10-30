مقتل شخصين إثر انهيار جدار في جزيرة ساموس اليونانية بعد الزلزال

2020/10/30 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مراهقان في جزيرة ساموس اليونانية، الجمعة، إثر انهيار جدار مبنى في أعقاب زلزال قوي ضرب منطقة إيجه، حسبما أعلن جهاز الإطفاء.

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