وزيرة مصرية تعلن التوصل لاتفاقيات مع العراق.. وتكشف تفاصيلها

2020/10/30 | 19:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية، رانيا المشاط، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاقيات مهمة مع العراق.

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