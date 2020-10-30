بعد إزمير.. زلزال ثان يضرب غرب تركيا

2020/10/30 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات التركية أن زلزالا ثانيا وقع مساء اليوم الجمعة في مياه بحر إيجه قبالة سواحل غرب البلاد.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا.

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن عن سقوط إصابات جراء هذا الزلزال.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت "آفاد"، في وقت سابق من الجمعة، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 257 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع في بحر إيجه وضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأوضحت أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومترا تحت سطح الأرض.

كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

وحذر خبراء الزلازل في اليونان من احتمال وقوع هزات أرضية جديدة في بحر إيجه قد تبلغ قوتها 6.2 درجة.

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