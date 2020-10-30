اصابة عنصر في الحشد الشعبي في انفجار عبوة لاصقة بسيارته في المقدادية بديالى

2020/10/30 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اصيب عنصر في الحشد الشعبي في انفجار عبوة لاصقة بسيارته شمال شرق بعقوبة .



.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان عنصرا في الحشد الشعبي اصيب بجروح في انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل مركبته في قرية صخر بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان المصاب نقل الى مستشفى القضاء لتلقي العلاج ./انتهى

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