في تقرير.. حجم الايرادات الغير نفطية للعراق ! ؟؟ والحكومة تلجأ لــ الاقتراض

2020/10/30 | 19:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

حجم الايرادات الغير النفطية للعراق هي :

١- ايرادات المنافذ الحدودية ٢- ايرادات الهيئة العامة للضرائب ٣ ايرادات الهيئة العامة للكمارك ٤- ايرادات الامانه والمحافظات ٥ - ايرادات الدوائر البلدية ٦ - ايرادات التسجيل العقاري ٧ - ايرادات المرور العامة ٨- ايرادات دوائر الجوازات والجنسية٩ -ايراد...

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