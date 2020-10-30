فرنسا تغلق مجددًا.. وارتفاع قياسي في عدد إصابات كوفيد-19 في أميركا

2020/10/30 | 19:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يستمر وباء كوفيد-19 في التفاقم في كل أنحاء العالم، مع إعادة فرض إغلاق تام في فرنسا دخل حيز التنفيذ الجمعة، وتسجيل الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من الإصابات بلغ 90 ألفًا في 24 ساعة الخميس.

الوضع الصحي بأوروباأعيد فرض إغلاق تام في فرنسا التي تجاوز عدد الوفيات فيها 36 ألفًا منذ بداية انتشار الوباء، للمرة الثانية منذ الساعة 12,00 الجمعة (23,00 ت غ الخميس)، لكن لن يكون هذا الإغلاق مشابهًا للحجر الصارم الذي فُرض في فرنسا في الربيع لمدة شهرين خلال انتشار الموجة الأولى التي أودت بحياة 30 ألف شخص.ستبقى دور الحضانة والمدارس والمعاهد والمدارس الثانوية مفتوحة بتدابير صحية معززة من شأنها أن تسمح للعديد من الآباء بمواصلة أعمالهم.سيتم إغلاق الأعمال “غير الأساسية” مجددًا وكذلك المسارح وصالات الاحتفالات.قال رئيس الوزراء جان كاستيكس الخميس: “ليس هناك حل آخر”، متوقعًا أن يبلغ مستوى القدرة الاستيعابية للمستشفيات في نوفمبر/ تشرين الثاني “أعلى مما كان عليه في إبريل/ نيسان”.تخشى السلطات الفرنسية من أن تبلغ خدمات الإنعاش أقصى طاقتها بينما أكثر من نصف الأسرّة المتوافرة البالغ عددها 5800 مشغول.أصبحت فرنسا واحدة من البلدان أو المناطق النادرة في أوروبا، مع أيرلندا وويلز، التي تلجأ إلى خيار حجر كل السكان، وهو أقوى سلاح ضد فيروس كورونا.استعد الفرنسيون لهذا الخيار، فقد هرع البعض إلى مصففي الشعر في حين بدأ آخرون شراء خراطيش الحبر وورق المراحيض.تظاهر في بعض المناطق عشرات عدة مساء الخميس للتنديد بإعادة إغلاق البلاد.



وقال منظم احتجاج في كاستر (جنوب) دافي كارافاكا: “سيجتمع الأشخاص بين بعضهم في المنازل بين 20 و30 شخصًا ويصابون بكوفيد-19، وبعد أشهر تعود العدوى إلى التفشي”.تحصن البلدان الأوروبية نفسها الواحدة تلو الأخرى لمواجهة موجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا، مثل إسبانيا حيث أغلقت خمس مناطق حدودها الجمعة من بينها منطقة مدريد.



ووافق نواب إسبانيا الخميس على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة ستة أشهر.أغلقت المقاهي والمطاعم أبوابها الجمعة في اليونان، ويعتزم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يعلن اليوم “خطة عمل لمدة شهر واحد (…) لمنع حدوث أسوأ سيناريو”، مشددًا على أن البلاد لن تشهد إغلاقًا تامًا كما حصل في الربيع.عقدت بلجيكا، البلد الذي ينتشر فيه الفيروس بشكل مكثف، اجتماعًا جديدًا بشأن الأزمة الصحية الجمعة.



وقال الناطق باسم الحكومة إيف فان لايثيم “الأسوأ لم يأتِ بعد”.سيتم وضع مناطق جديدة بإنجلترا في حالة تأهب من الدرجة الثانية يوم السبت يمنع بموجبها السكان من استقبال أشخاص غرباء داخل المنازل.



لكن الحكومة البريطانية ما زالت تقاوم الدعوات إلى فرض إغلاق تام في إنكلترا.



وفي البرتغال، بالإضافة إلى وضع الكمامة التي أصبحت إلزامية في الأماكن الخارجية منذ الأربعاء، قررت الحكومة حظر التنقل غير المبرر بين البلديات من الجمعة إلى الثلاثاء بهدف الحد من التجمعات التقليدية لعيد جميع القديسين.إصابات قياسية جديدةما زال الوضع يتدهور في الولايات المتحدة كذلك، في خضم الحملة الانتخابية، فقد سجلت البلاد الخميس عددًا قياسيًا جديدًا للإصابات بكوفيد-19 في 24 ساعة، متجاوزة للمرة الأولى عتبة 90 ألف إصابة جديدة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.سُجل في يوم واحد 91290 شخصًا في حين توفي 1021 شخصًا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وفي الوقت الراهن، الوضع سيئ على نحو خاص في شمال الولايات المتحدة وغربها الأوسط.قبل خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية، جعل المرشح الديموقراطي جو بايدن إدارة الأزمة الصحية محور الهجوم الرئيسي ضد دونالد ترامب.سجلت الولايات المتحدة الخميس ارتفاعًا في النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام لكنها ما زالت الدولة الأكثر تضررًا في العالم بالفيروس بتسجيلها 228 ألفًا و625 وفاة منذ بدء تفشي الوباء تليها البرازيل (158969) والهند (120527) والمكسيك (90309).أصاب الوباء أكثر من 44,5 مليون شخص على مستوى العالم وبلغ عدد الوفيات 1,175 مليون منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وفق بيانات نشرتها وكالة فرانس برس الخميس.سجلت إيران عددًا قياسيًا جديدًا لعدد الإصابات بفيروس كورونا مع إصابة 8293 شخصًا في 24 ساعة.أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي حظر تجوال من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 15,00 حتى الساعة 4,00 صباحًا ت غ ومن الساعة 14,00 حتى 4,00 صباحًا ت غ في نهاية الأسبوع دون تحديد مدته.أغلقت كولومبو عاصمة سريلانكا، اعتبارًا من الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.تجدر الإشارة لى أن الأسهم الأوروبية سجّلت أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو / حزيران، نتيجة احتمال أن تفرض فرنسا إجراءات إغلاق عام على مستوى البلاد لمدة شهر، بهدف مكافحة ارتفاع الإصابات لديها بفيروس كوفيد-19 التي تخطت 1.24 مليون إصابة.

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